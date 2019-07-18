منوشين: لا يوجد تغيير في سياسة الدولار حتى الآن

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إنه لا يوجد تغيير في سياسة الدولار حتى الآن.

وبعد العديد من الاتهامات لأوروبا والصين بالتلاعب بالعملة المحلية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن يجب أن تتلاعب في العملة أيضاً لكي يكون التنافس عادلاً.

وأضاف منوشين خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبعة، اليوم الخميس: "لم يحدث تغيير في سياسة الدولار، وهذا شيء يمكن أن ندرسه في المستقبل ولكن حتى الآن لم يحدث أي تغيير في هذا الإطار"، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

ورفض وزير الخزانة الأمريكي التعليق على التعليق المستويات الحالية للورقة الخضراء.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن وجود دولار قوي يكون في مصلحة الدولة، قال منوشين: "لن أدلي بأي تعليقات محددة بشأن سياسة الدولار أو سياسة اليورو مقابل الدولار".

وكان تقرير صحفي ذكر أن الرئيس الأمريكي طلب من مساعديه البحث عن طرق لإضعاف الورقة الخضراء.