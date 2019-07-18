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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأقل من التقديرات

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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأقل من التقديرات ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأقل من التقديرات

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، زيادة مخزونات الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 62 مليار قدم مكعب لتصل إلى 2533 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية سوف ترتفع بنحو 72 مليار قدم مكعب.

كما ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة بنحو 291 مليار قدم مكعب على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس/آب بنحو  1.3 بالمائة إلى 2.34 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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