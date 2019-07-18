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سهم "نتفليكس" يتهاوى 10% بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال

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سهم "نتفليكس" يتهاوى 10% بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال سهم "نتفليكس" يتهاوى 10% بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال

مباشر: انخفض سهم "نتفليكس" بأكثر من 10 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد نتائج الأعمال المخيبة للآمال.

وأظهرت نتائح أعمال الشركة الأمريكية بالأمس ارتفاع الإيرادات بنحو 26 بالمائة لكنها دون تقديرات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما تراجع عدد المشتركين التي أضافتهم "نتفليكس" إلى 2.7 مليون مشترك على أساس سنوي خلال الربع الثاني بأقل من تقديرات المحللين، لكن الشبكة تتوقع إضافة 7 ملايين مشترك خلال الربع الثالث.

أما بالنسبة للأرباح فقد تراجعت خلال فترة الثلاثة أشهر المنتتهية في يونيو/حزيران الماضي لكنها جاءت بأكثر من التقديرات.

وتواجه الشركة الأمريكية منافسة قوية مع خطط "والت ديزني" و"آبل" لطرح خدمة بث الفيديو في العام المقبل.

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "نتفليكس" بنحو 10.7 بالمائة إلى 323.78 دولار.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغت مكاسب سهم "نتفليكس" 35 بالمائة، مقابل ارتفاع 19 بالمائة لمؤشر "ستاندرد آند بورز".

مباشر (اقتصاد)

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