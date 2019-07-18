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عقد القوات الجوية يقود"الكثيري القابضة" لتحقيق نمو بصافي أرباحها الفصلية

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الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة الكثيري القابضة، نمو صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 32.76 بالمائة على أساس سنوي، بدعم من عقدها مع القوات الجوية الملكية .

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن صافي الربح خلال الربع الحالي بلغ 3 ملايين ريال، مقابل 2.266 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ومقابل 4.571.463 ريال للربع السابق وذلك بإنخفاض قدره 34.17 بالمائة على أساس ربعي.

وبلغت المبيعات خلال الربع الحالي 17.90 مليون ريال، مقابل 12.75 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 40.42 بالمائة.

وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الحالي 3.14 مليون ريال، مقابل 2.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 42.61 بالمائة.

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الربح الناتج من عقدها مع القوات الجوية.

وفي يناير الماضي، وقعت شركة الكثيري القابضة عقدا مع وزارة الدفاع- القوات الجوية الملكية السعودية، الخاص بمشروع تأمين مصدات خرسانية للقوات بإجمالي 10.42 مليون ريال.

وقالت "الكثيري" في بيان لها على "تداول"، حينئذ، إن العقد ينص على تأمين وتوريد 5 آلاف مصدة خرسانية طبقاً لمخططات الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات الجوية الملكية السعودية.

نتائج أرباح الشركات

مباشر (اقتصاد)

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