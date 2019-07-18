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الأمن العراقي يعتقل ثلاثة من أخطر عناصر "داعش"

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الأمن العراقي يعتقل ثلاثة من أخطر عناصر "داعش" الأمن العراقي يعتقل ثلاثة من أخطر عناصر "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم، أن قوة من وكالة الاستخبارات، بعملية استباقية نوعية، تلقي القبض على ثلاثة متهمين خطرين من عصابات "داعش"، في كركوك، شمال البلاد.

وأوضحت الخلية، أن المتهمين، قاموا بالعديد من العمليات الإرهابية ضد المواطنين، والقوات الأمنية، شملت خطف، وتفجير، وقتل.

ونوهت الخلية، إلى أن هذه العملية قد جاءت وفقا لمعلومات استخبارية وردت لاستخبارات الشرطة الاتحادية، وتعاون المواطنين التي أثمرت بالقبض عليهم.

وكشفت الخلية، عن أن المتهمين كانوا يتخذون من بيوتهم أوكار يختبئون بها من خلال أنفاق، وأماكن سرية، لتجنب ملاحقتهم من قبل القوات الأمنية.

ولفتت خلية الإعلام الأمني، إلى أن قوة الاسخبارات، ضبطت بحوزة المتهمين الثلاثة، مجموعة من البنادق.

وأجرت القوات الأمنية في محافظة كركوك، أمس الأول الثلاثاء، 16 يوليو الجاري، عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على خطف مواطنين اثنين من "قرية محمد الدانوك التابعة لناحية الرياض"، جنوب غربي المحافظة، شمالي البلاد.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

SputnikNews

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