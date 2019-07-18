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نائب رئيس اللجنة المنظمة لـ"أمم أفريقيا" يكشف عدد المتطوعين في البطولة

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نائب رئيس اللجنة المنظمة لـ"أمم أفريقيا" يكشف عدد المتطوعين في البطولة نائب رئيس اللجنة المنظمة لـ"أمم أفريقيا" يكشف عدد المتطوعين في البطولة

وقالت عامر في حوارها مع "سبوتنيك" إن اللجنة استقبلت 5428 استمارة كاملة الاستفاء. وأشارت إلى أن هذه البطولة شهدت لأول مرة في تاريخ تنظيم البطولات والأحداث الرياضية في حضور متطوعين أجانب، وأوضحت أن اللجنة المنظمة استقبلت 67 متطوعا أجنبيا بينهم أفارقة وأوروبيين.

وأشارت عامر إلى أن "البطولة ليست فقط المصري، البطولة جهد، والبطولة تكاتف مؤسسات الدولة، وحرص من الشباب والمنظمين".

وأردفت "البطولة فرحة مصر بشعب مصر في المدرجات، وهذا ما يحرص عليه الجميع، لأن البطولة لم تنته بعد".

وتنظم مصر كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخها، والتي ستختتم غدا الجمعة، بمواجهة نارية بين الجزائر والسنغال.

وخرج منتخب مصر من البطولة الأفريقية بخسارة مفاجئة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

SputnikNews

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