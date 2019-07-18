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السعودية تفاجئ مواطنيها بحدث ضخم ضمن حملة تغييرات بقيادة ولي العهد

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السعودية تفاجئ مواطنيها بحدث ضخم ضمن حملة تغييرات بقيادة ولي العهد السعودية تفاجئ مواطنيها بحدث ضخم ضمن حملة تغييرات بقيادة ولي العهد

تحيي نجمة البوب جانيت جاكسون ومغني الراب فيفتي سنت حفلا في الخميس في إطار مهرجان فني تستضيفه مدينة جدة، بحسب ما أعلن المنظمون، أمس الأربعاء، وذلك بعد أن ألغت مغنية الراب نيكي ميناج مشاركتها في المهرجان.

كذلك فإن المغنّي البريطاني ليام باين والـ"دي جاي" الأميركي ستيف أوكي سيشاركان في المهرجان الذي تنتهي فعالياته الخميس في المدينة المطلّة على البحر الأحمر.

وكان من المفترض أن تحيي ميناج حفل الخميس لكنها قررت الأسبوع الماضي إلغاء الحفلة.

وميناج، المعروفة بأغنياتها التي غالبا ما تتضمن ألفاظاً نابية وتسجيلاتها المصورة المثيرة، قالت إنها عدلت عن المشاركة في المهرجان بسبب "دعمها" لحقوق النساء والمثليين وحرية التعبير في المملكة.

وكان الإعلان عن حفلة مغنية الراب في السعودية أثار تعليقات متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية تراوحت بين الترحيب والسخرية.

وفي حين عبر محبون كثر للفنانة المثيرة للجدل عن خيبة أملهم لإلغاء الحفل، قالت وسائل إعلام سعودية بينها صحيفة "عكاظ"، أنّ إلغاء الحفل جاء بقرار من السلطات لأنه يتنافى مع التقاليد والقيم المحليّة.

وتشهد السعودية حملة تغييرات اجتماعية متسارعة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سجّلت في إطارها إعادة فتح دور السينما وإقامة فعاليات رياضية وترفيهية ضخمة.

وتقول الرياض إنّ الهدف من هذا الانفتاح هو جذب استثمارات بينما تسعى الملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. ويرى البعض أنّ السلطات تحاول التغطية على مصاعب اقتصادية وبطالة بين السكان من الشباب.

وكانت هيئة الترفيه في المملكة أعلنت عن خطط لضخ 64 مليار دولار في هذا القطاع خلال العقد المقبل.

 

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