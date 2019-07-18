الشؤون البلدية السعودية تستكمل حدائق الملك عبدالله بـ1.6 مليار ريال

الرياض- مباشر: وقع وزير الشؤون البلدية والقروية، السعودية، المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الخميس، عقد استكمال المشروع الذي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في زيادة الرقعة الخضراء بالمملكة متوافقاً مع برامج تحسين جودة الحياة.

وقال أمين منطقة الرياض طارق بن عبدالعزيز الفارس، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، إن الأمانة قامت بطرح المشروع في منافسة للتنفيذ وتمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار ريال، قدرها 30 شهراً ويجري حالياً التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضاف الفارس أن حدائق الملك عبدالله العالمية التي تقع على طريق جدة السريع غرب مدينة الرياض وعلى مساحة تبلغ 2 مليون متر مربع، وتعد أحد المشروعات النوعية في مدينة الرياض التي تنسجم مع برنامج (جودة الحياة) أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وجاء ذلك وفقا لتوجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستكمال تنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض بوصفه مشروعاً واحداً متكاملاً دون تجزئته إلى مراحل، وذلك بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لإعادة المشروع لمساره الطبيعي، وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض.

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