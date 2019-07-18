وزير الخزانة الأمريكي: أحرزنا تقدماً بشأن سقف الدين

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكية إن القادة في البيت الأبيض والكونجرس مستمرين في حل العوائق بشأن سقف الدين، مؤكداً على ثقته بسأن التوصل إلى اتفاق.

وأضاف منوشين في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الخميس: "أعتقد أن السوق لا يجب أن يكون قلقاً، أعتقد الجميع على اتفاق بأننا لن نفعل أي شيء يعرض الحكومة للخطر في مسألة تخلفنا عن سداد الديون".

وتابع: "لا أعتقد أن أي شخص يرغب في إغلاق الحكومة وفقاً لأي سيناريو، لذلك لا أعتقد أن الأسواق يجب أن تقلق، نحن نعمل بجد وسنحصل في النهاية على حل".

وأوضح منوشين أنه أجرى محادثات يومية مع نانسي بولسي رئيسة النواب الأمريكي وأنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن أرقام الإنفاق على مدار عامين ممتدين، ويعملون الآن على تعويضات لوضع حد أقصى للإنفاق.

وشدد وزير الخزانة الأمريكية على أن كافة الأطراف المعنية تدرك المخاطر التي ستنتج عن عدم القدرة على الإنفاق.

وتابع: "ناقشت ذلك مع القيادة في مجلس النواب والشيوخ..ولذلك أن شجعتهم لرفع سقف الديون قبل أن يبدئوا إجازتهم".