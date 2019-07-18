"أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد.. والأثر المالي بالربع الثاني 2020

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن قيمة العقد تزيد عن 5 بالمائة من إيرادات الشركة، لعام 2018م.

وأشارت إلى أن الإنتاج والأثر المالي لهذا العقد، سوف يكون بالربع الثاني من عام 2020م.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 646.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقارنة مع 696.4 مليون ريال إيرادات العام 2017.

وأعلنت الشركة، في يناير / كانون الثاني الماضي، عن استكمال إجراءات حصولها على عقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لصالح شركة أرامكو السعودية.

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