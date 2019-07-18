أخبار عاجلة

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد.. والأثر المالي بالربع الثاني 2020

Google+ Print
"أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد.. والأثر المالي بالربع الثاني 2020 "أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد.. والأثر المالي بالربع الثاني 2020

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن قيمة العقد تزيد عن 5 بالمائة من إيرادات الشركة، لعام 2018م.

وأشارت إلى أن الإنتاج والأثر المالي لهذا العقد، سوف يكون بالربع الثاني من عام 2020م.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 646.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقارنة مع 696.4 مليون ريال إيرادات العام 2017.

وأعلنت الشركة، في يناير / كانون الثاني الماضي، عن استكمال إجراءات حصولها على عقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لصالح شركة أرامكو .

ترشيحات:

أسعار البيع تهبط بأرباح "ينساب" 61.5% في الربع الثاني

بنك "البلاد" يوقع اتفاقية للانضمام إلى "بوابة التمويل" مع "منشآت"

مسؤول: الإسكان السعودية تعمل على تطوير 250 مليون متر مربع

الشراء بأجهزة نقاط البيع بالسعودية يتجاوز688 مليون عملية بالنصف الأول

الزكاة والدخل السعودية تقر تعديلات باللائحة التنفيذية لـ"القيمة المضافة"

العمل السعودية: نظام التأشيرات المؤقتة في مراحله الأخيرة

التجارة السعودية تدعو المتقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"