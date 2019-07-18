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محدث..استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد إعلان بيانات اقتصادية

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محدث..استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد إعلان بيانات اقتصادية محدث..استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: استقر أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات اقتصادية.

وكانت بيانات اقتصادية أظهرت اليوم ارتفاع النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا لأعلى مستوى في عام خلال الشهر الجاري.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو/تموز بمقدار 8 آلاف طلب لتصل إلى 216 ألف طلب.

وفي سياق منفصل أظهر أمس تقرير "البيج بوك" عن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الفترة من منتصف مايو/آيار الماضي وحتى يوليو/تموز الجاري أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة استمر في النمو بوتيرة معتدلة، لكن النظرة المستقبلية إيجابية بشكل عام للأشهر المقبلة رغم عدم اليقين التجاري.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن أمس أن الدولار الأمريكي مقوم بأكثر من قيمته بنسب تتراوح بين 6 بالمائة إلى 12 بالمائة على أساس العوامل الاقتصادية على المدى القريب.

وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.1217 دولار، فيما استقر أمام الين مُسجلاً 107.92 ين.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة مُسجلة 1.2475 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 بالمائة عند 0.9862 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.217.

مباشر (اقتصاد)

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