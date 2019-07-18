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ارتفاع قوي للنشاط الصناعي في فيلادلفيا خلال يوليو

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ارتفاع قوي للنشاط الصناعي في فيلادلفيا خلال يوليو ارتفاع قوي للنشاط الصناعي في فيلادلفيا خلال يوليو

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا لأعلى مستوى في عام خلال الشهر الجاري، وسط زيادة في الشحنات والطلبات الجديدة.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الاحتياطي في ولاية فيلادلفيا اليوم الخميس أن مؤشر النشاط الصناعي سجل زيادة عند مستوى 21.8 نقطة في يوليو/تموز الجاري وهو أعلى مستوى في عام، من مستوى 0.3 نقطة المُسجل في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن النشاط الصناعي في الولاية الأمريكية سيزيد عند مستوى 5 نقاط.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الطلبات الجديدة شهد زيادة بمقدار 11 نقطة عند 18.9 نقطة في يوليو/تموز.

أما مؤشر "الشحنات فزاد بمقدار 8 نقطة مُسجلاً 24.9 نقطة.

وأبلغت 56 بالمائة من الشركات عن زيادة في الطلب في الشهر الجاري، في حين أعلنت 32 بالمائة من الشركات عن انخفاض الطلب.

وبحلول الساعة 12:55 مساءً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1218 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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