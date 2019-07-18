"أسواق المزرعة" تجدد اتفاقية تمويل مع "الإنماء" بـ130 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)، عن توقيع تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن قيمة التمويل 130 مليون ريال، وأن مدة التمويل تمتد حتى 30 أبريل/ نيسان 2020.

وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات، هو تمويل متطلبات رأس المال العامل.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وأعلنت الشركة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تجديد تسهيلات مصرفية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع مصرف الراجحي، بقيمة 200 مليون ريال.

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