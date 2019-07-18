سوق الأسهم السعودية يوقف مكاسبه ويتراجع بعد 8 ارتفاعات

الرياض- مباشر: أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع بعد ارتفاع استمر لـ8 جلسات على التوالي.

وتراجع المؤشر بنسبة 0.46 بالمائة ليفقد 41.72 نقطة ليقفل عند مستوى 9033.83 نقطة.

وجرى التعامل على 131.202 مليون سهم فيما بلغت قيمة التداولات 3.5 مليار ريال، مقارنة مع 3.745 مليار ريال بالجلسة السابقة.

وسجلت أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

وتصدر سهم أسمنت الشرقية، والتأمين العربية، وإتحاد الخليج، قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.82 بالمائة، و2.22 بالمائة، و2.03 بالمائة على الترتيب، فيما كان سهم اتحاد اتصالات وصادرات وعسير الأكثر تراجعاً بنسبة 3 بالمائة ، و 2.69 بالمائة، و1.89 بالمائة على الترتيب.

وتصدر سهم الراجحي نشاط السيولة بنحو 406.501 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط من حيث الكميات بنحو 20.32 مليون سهم.

وفي المقابل أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 41.22 نقطة ليقفل عند مستوى 3828.14 نقطة، مرتفعاً بنسبة1.09 بالمائة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 261 صفقة.

ترشيحات:

بنك "البلاد" يوقع اتفاقية للانضمام إلى "بوابة التمويل" مع "منشآت"

مسؤول: الإسكان السعودية تعمل على تطوير 250 مليون متر مربع

الإسكان السعودية تطلق مركز سكني الشامل بمدينة الرياض

الشراء بأجهزة نقاط البيع بالسعودية يتجاوز688 مليون عملية بالنصف الأول

الزكاة والدخل السعودية تقر تعديلات باللائحة التنفيذية لـ"القيمة المضافة"

العمل السعودية: نظام التأشيرات المؤقتة في مراحله الأخيرة

التجارة السعودية تدعو المتقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم