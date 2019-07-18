فيديو وصور.. وصول أولى رحلات الحجاج القادمين بحراً

الرياض- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، السعودية، اليوم الخميس، عن وصول أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً من ميناء سواكن بجمهورية السودان إلى ميناء جدة الإسلامي.

وقالت الهيئة في بيان، إن الرحلة تحمل على متنها 1633 حاجاً وذلك خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

;وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ سعد الخلب، في تصريح له عقب انتهاء مراسم الاستقبال، إن الهيئة تحرص على تسخير كافة الإمكانات وتوفير التسهيلات اللازمة لقدوم الحجاج وتقليص فترة إنهاء إجراءاتهم، منوهاً بجهود القطاعات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في سبيل توفير راحة وأمان ضيوف الرحمن.

وأضاف أن الخطة التشغيلية المعدة لحج هذا العام تستهدف استقبال 22 ألف حاجاً عبر ميناء جدة الإسلامي، بزيادة ملحوظة عن أعداد الحجاج القادمين من العام السابق بنسبة 37 بالمائة ، وذلك عبر 22 رحلة من خلال 4 عبارات، بزيادة ملحوظة عن أعداد الرحلات القادمة من العام السابق بنسبة 29 بالمائة.

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