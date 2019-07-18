ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

مباشر: ارتفعت أعداد الأفراد الذين تقدموا للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وفقاً للتوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة زادت في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو/تموز بمقدار 8 آلاف طلب لتصل إلى 216 ألف طلب.

أما المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة لدى أكبر اقتصاد في العالم خلال الـ4 أسابيع الماضية فتراجع بنحو 250 طلب ليسجل مستوى 218.750 ألف طلب.

وفيما يتعلق بطلبات إعانة البطالة المستمرة فتراجعت بمقدار 42 ألف طلب مُسجلة 1.68 مليون طلب، وذلك في الأسبوع المنتهي في 6 يوليو/تموز.

وبحلول الساعة 12:40 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1216 دولار.