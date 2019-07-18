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تقرير: الحصة السوقية لـ"هواوي" تتراجع 9% في أوروبا خلال يونيو

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تقرير: الحصة السوقية لـ"هواوي" تتراجع 9% في أوروبا خلال يونيو تقرير: الحصة السوقية لـ"هواوي" تتراجع 9% في أوروبا خلال يونيو

مباشر: انخفضت مبيعات شركة "هواوي" داخل أوروبا في الشهر الماضي، بالتزامن مع الحظر الأمريكي على توريد المكونات إلى الشركة الصينية.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت شركة "هواوي" في مايو/آيار الماضي على قائمة الشركات التي تمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.

وكشفت البيانات الصادرة عن شركة "كانتار"، اليوم الخميس أن "هواوي فقدت نحو 9 بالمائة من حصتها السوقية في أكبر 5 أسواق أوروبية (المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا) في يونيو/حزيران الماضي مقارنة بشهر مايو السابق له.

 

وفي الربع الثاني من العام الجاري، فقدت هواوي نحو 1.9 بالمائة من حصتها السوقية في أكبر 5 أسواق أوروبية.

وكانت شركة "هواوي" أعلنت أنها شحنت 100 مليون وحدة هاتف ذكي على مدار أول 5 أشهر من العام الجاري.

وذكر دومينيك سانيبو مدير إحصاءات المستهلك في "كانتار": "تشير الدلائل إلى أن سامسونج وشاومي هما المستفيدان الرئيسيان، حيث شهدت شركة آبل زيادة طفيفة في المبيعات".

وأضاف: "هناك إشارات بشأن أن مالكي هواوي يؤجلون التحديثات حيث أنهم ينتظرون مزيدا من الوضوح في الموقف، إذا تم حل النزاع بين واشنطن وبكين فقد يعني ذلك أن غالبية المبيعات ستتأخر بدلاً من أن تضيع أمام المنافسين".

وكان رين زينجفي مؤسس ورئيس شركة هواوي أعلن أن مبيعات "هواوي" سوف تتراجع بنحو 30 مليار دولار في العامين الجاري والمقبل مقارنة بالتوقعات السابقة لتصل إلى 100 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

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