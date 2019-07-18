أسعار البيع تهبط بأرباح "ينساب" 61.5% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" 61.49 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الأرباح إلى 316.1 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 820.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن متوسط أسعار البيع، انخفض على مستوى جميع المنتجات.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت الكميات المنتجة والمباعة، وانخفض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.

وهبطت أرباح الشركة نحو 19 بالمائة مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 390.6 مليون ريال.

وعلى مستوى النصف الأول، تراجعت أرباح الشركة إلى 706.8 مليون ريال، مقابل 1.45 مليار ريال للنصف الأول من 2018، بتراجع 51.3 بالمائة.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019، نحو 38 بالمائة، إلى 390.6 مليون ريال، مقارنة مع 630.6 مليون ريال صافي ربح الفترة المماثلة من 2018.

نتائج أرباح الشركات

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