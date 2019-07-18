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اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
1 - بلغت المبيعات /الإيرادات خلال الربع الحالي 17,901,539 ريال، مقابل 12,748,184 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 40.42 %.

2- بلغ إجمالي الربح خلال الربع الحالي 5,616,320 ريال، مقابل 3,923,612 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 43.14%.

3- بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الحالي 3,135,222 ريال، مقابل 2,198,443 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 42.61%.

4- بلغ صافي الربح خلال الربع الحالي 3.009.485 ريال، مقابل 2.266.832 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 32.76 %، ومقابل4.571.463 ريال للربع السابق وذلك بإنخفاض قدره 34.17%.

5 - بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 3.009.485 ريال، مقابل 2.266.832 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 32.76 %، ومقابل4.571.463 ريال للربع السابق وذلك بإنخفاض قدره 34.17%.

6- بلغت المبيعات / الإيرادات خلال الفترة الحالية 43.998.618 ريال، مقابل26.544.616 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 65.75%.

7 - بلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية 13.413.340 ريال، مقابل 7.999.368 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 67.68%.

8 - بلغ الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية 8.520.134 ريال، مقابل 4.441.715 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 91.82%.

9 - بلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 7.580.948 ريال، مقابل 4.535.071 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 67.16%.

10- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 7.580.948 ريال، مقابل 4.535.071 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 67.16%.

11 - بلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.87 ريال، مقابل 1.44 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 29.86%.

12- تم احتساب ربحية السهم للفترة الحالية من صافي ربح الفترة وربحية السهم من العمليات الرئيسية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال الفترة والبالغة 4,054,638 سهم حيث أنه وفقا للجمعية العامة غير العادية والتي عقدت بتاريخ 23 ابريل 2019 م قرر المساهمون زيادة رأس المال الى 4,520,880 سهم من خلال إصدار منحة للمساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية وتم تعديل ربحية السهم للفترة الحالية وفترة المقارنة وفقا لذلك لتعكس أثر الزيادة في رأس المال , كما تم احتساب ربحية السهم للفترة المماثلة من العام السابق من صافي ربح الفترة وربحية السهم من العمليات الرئيسية عن الفترة المنتهية في 30يونيو 2018 م والتي بلغت 3,139,500 سهم عادي .

13- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية 62,761,883 ريال، مقابل 50,411,758 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بإرتفاع قدره 24.50%.

مباشر (اقتصاد)

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