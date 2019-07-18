إعلان الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن الحصول على تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن توقيع تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء على النحو التالي: تاريخ الحصول على التمويل 1440-11-15 الموافق 2019-07-18 الجهة الممولة مصرف الإنماء قيمة التمويل 130,000,000 ريال سعودي مدة التمويل تمتد مدة التمويل من 16-06-2019م إلى 30-04-2020م الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر مقدم من الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) الهدف من التمويل تمويل متطلبات رأس المال العامل أطراف ذات علاقة لايوجد أطراف ذات علاقة في الإتفاقية
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