أخبار عاجلة

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السعودية تعلن رسميا أول خطوة على طريق "الحلم الذهبي"

Google+ Print

وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، الثلاثاء، عقدا مع شركة "أركيرودون" العالمية، لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع، بحسب تلفزيون "العربية".

twitter/TheRedSeaSA

وبحسب العقد الذي فازت به "أركيرودون"، سيتم تشييد جسر بطول 3.3 كم، وسيصل البر الرئيس بالجزيرة الأم في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، كما تتضمن المناقصة بناء رصيفين ساحليين، وأربعة أرصفة جزرية مختلفة، ومن المتوقع إنجاز هذه الأعمال بحلول نوفمبر 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "تشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول بالنسبة لشركتنا، كونها أول عقد بناء رئيسي في مشروع البحر الأحمر، وبداية عمليات التطوير الشاملة للموقع، وقد اخترنا التعاون مع (أركيرودون) لثقتنا بقدرتهم على التعامل مع التحديات التي ينطوي عليها هذا المشروع، والتزامهم بمبادئ الاستدامة الصارمة التي ننتهجها عبر جميع مراحل عملية الشراء".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أركيرودون، دينيس كارابيرس: " تمتلك (أركيرودون) سجلاً حافلاً في تطوير البينة التحتية البحرية حول العالم، وإنجاز مشاريع تجمع بين الابتكار وآخر التطورات في مجال البناء، ويشرفنا أن نكون أول من يحصل على عقد تطوير رئيسي في مشروع البحر الأحمر، كما يسرنا التعاون مع فريق المشروع الذي يضع حماية البيئة ضمن أولوياته".

ويعد إنشاء البنية التحتية البحرية عنصرا أساسيا في الأعمال التأسيسية التي تسبق المرحلة الأولى التي تسير وفق الجدول الزمني المحدد لتكتمل مع نهاية عام 2020.

وقد أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير في وقت سابق من هذا العام، عن بدء أعمال البناء في الموقع وأن عمليات المرحلة الأولية باتت قيد التشغيل بالكامل.

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"