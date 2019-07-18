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إيداع الوزير الجزائري السابق عمار غول الحبس المؤقت

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إيداع الوزير الجزائري السابق عمار غول الحبس المؤقت إيداع الوزير الجزائري السابق عمار غول الحبس المؤقت

ووجه المستشار المحقق تهما للوزير غول تتعلق بقضية رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، وتهم الفساد وسوء استغلال المال العام.

وقد باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، بتاريخ 09 تموز/يوليو الحالي، في إجراءات المتابعة القضائية، ضد عمار غول بصفته وزيرا سابقا في قضايا فساد.

يذكر أنه في حزيران/ يونيو المنصرم، تم تقديم 17 مشتبها فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى القضاء ضمن قضية رجل الأعمال حسان عرباوي صاحب علامة "كيا" للسيارات، تم فتح تحقيق ضد 14 منهم في جرائم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية.

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ قرابة خمسة أشهر، للمطالبة برحيل عناصر النظام السابق ومحاسبة المفسدين قبل التحضير لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة.

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