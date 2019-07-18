أخبار عاجلة

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الحشد الشعبي منتقدا تصريحات العبادي: اتهامات خاطئة تسيء لسمعته

Google+ Print
الحشد الشعبي منتقدا تصريحات العبادي: اتهامات خاطئة تسيء لسمعته الحشد الشعبي منتقدا تصريحات العبادي: اتهامات خاطئة تسيء لسمعته

ونقلت "السومرية" نيوز، بيانا عن المتحدث الإعلامي باسم الحشد، أعرب فيه عن استغراب الهيئة من تصريحات العبادي، معتبرا أن "الاتهامات الخاطئة تسيء لسمعة العبادي".

وأضاف في البيان: "الإشكالات المثارة على الحشد من حيث وجود فضائيين، واستغلال البعض لمواقعهم أو قدراتهم لا يختلف عن الإشكالات المثارة في عموم قواتنا المسلحة".

وتابع: "لماذا التركيز على الحشد وعدم التعامل مع الظاهرة في عموم قواتنا المسلحة، ومنها الحشد بروح وطنية بناءة تسعى لإيجاد الحلول لا إلى الإساءة والطعن والتشكيك بما يثير الشبهات حول الحشد فقط".

وعبر المتحدث في البيان عن استغرابه من "انسياق السيد رئيس الوزراء السابق في هذه الحملات من أعداء العراق في الداخل والخارج، خصوصا مع الحشد الشعبي الذي قدم قوافل متواصلة من الشهداء والجرحى والمفقودين وحجم لا يوصف من التضحيات والتي كان لها الدور الكبير لتلبية نداء المرجعية ونداء الواجب وساهمت مع بقية قواتنا المسلحة وقوى شعبنا ومن ساندنا من شعوب ودول لتحقيق النصر العظيم".

وقال إن "كل ما يمكن أن يوجهه من اتهامات خاطئة أو صحيحة إلى الحشد سيكون موجها للعبادي قبل غيره".

SputnikNews

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟

ما هي تجربة مستخدم شبكة 5G ؟ وماذا تعني ؟

إيرادات نتفليكس ترتفع دون التوقعات.. والشبكة تضيف 2.7 مليون مشترك

إيرادات نتفليكس ترتفع دون التوقعات.. والشبكة تضيف 2.7 مليون مشترك

إيرادات نتفليكس ترتفع 26%.. والشبكة تضيف 2.7 مليون مشترك

إيرادات نتفليكس ترتفع 26%.. والشبكة تضيف 2.7 مليون مشترك

المستشفى السعودي الألماني توقع عقد شراكة مع شبكة مايوكلينيك العالمية للرعاية الصحية

المستشفى السعودي الألماني توقع عقد شراكة مع شبكة مايوكلينيك العالمية للرعاية الصحية