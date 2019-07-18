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اعلان شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح الى انخفاض متوسط البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح الى ارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج، وانخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الربح الى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل

مباشر (اقتصاد)

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