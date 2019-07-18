أرباح "مورجان ستانلي" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: سجل بنك "مورجان ستانلي" أرباحاً بأكثر من التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري، فيما حقق تراجعاً في الإيرادات.

وكشفت نتائج أعمال المصرف الأمريكي، اليوم الخميس، أنه سجل صافي أرباح بقيمة 2.2 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل 2.4 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وبلغ نصيب سهم "مورجان ستانلي" من الأرباح في الربع الثاني من 2019 مستوى 1.23 دولار، مقابل توقعات أن تُسجل 1.14 دولار.

وعلى صعيد الإيرادات فإنها سجلت تراجعاً في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي إلى 10.24 مليار دولار، مقابل 10.61 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

وكانت التوقعات أشارت إلى أن إيرادات "مورجان ستانلي" ستسجل مستوى 9.99 مليار دولار.

وساهم في هبوط الإيرادات تراجع إيرادات الأوراق المالية المؤسسية عند 5.11 مليار دولار، بعد أن كانت سجلت 5.71 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت إيرادات "مورجان ستانلي" من إدارة الثروات إلى مستوى 4.40 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري، من مستوى 4.32 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

كما زادت إيرادات إدارة الاستثمارات لتُسجل 839 مليون دولار، وهو مستوى أعلى من المسجل في الربع المقارن في 2018 عند 691 مليون دولار.