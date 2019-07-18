دول مجموعة السبعة: الليبرا قد تتسبب في مخاطر جسيمة

مباشر: أعلنت دول مجموعة الـ7 أن العملات الإلكترونية المخطط لها مثل "الليبرا" التابعة لـ"فيسبوك" ستحتاج إلى أن يتم تنظيمها بشكل محكم وإلا ستكون مصدر لزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي أو غسل الأموال.

وكشف التقرير الأولي للمجموعة بقيادة بنوا كور عضو البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن العملات الإلكترونية تتسبب في عدد من المخاطر ذات علاقة بأولويات السياسة العامة بما فيها على وجه التحديد مكافحة غسل الأموال، ومواجهة تمويل الإرهاب فضلاً عن حماية البيانات والمستهلك والمنافسة العادلة والالتزام الضريبي.

وأضاف التقرير: "تلك العملات قد تطرح قضايا ذات صلة بنقل السياسة النقدية والاستقرار المالي وسلاسة العمل والمصداقية العامة في نظام المدفوعات العالمي".

وتابع: "نظرًا لأنه يمكن للتكنولوجيا أو الشركات المالية الكبيرة الاستفادة من قواعد العملاء الحالية الهائلة لتحقيق بصمة عالمية بسرعة، فمن الضروري أن تكون السلطات متيقظة في تقييم المخاطر والآثار المترتبة على النظام المالي العالمي".

وقال وزير مالية فرنسا: "العملات الجديدة من المحتمل أن تضعف سيادة الدول أو تهددها، وتشكل الليبرا تهديداً خاصاً لأن للفيسبوك مئات الملايين من العملاء وهو الموقف الذي قد يمنح العملة المقترحة سمات العملة السيادية بدون قواعد وضوابط".

وتباينت الآراء حول عملة "فيسبوك" الجديدة، حيث يرى صندوق النقد الدولي أن المخاطر الناجمة عن ليبرا قد تكون ظهور احتكارات جديدة، مؤكداً أن المنظمين سيحتاجون إلى زيادة جهودهم لاحتواء أي مخاطر ناشئة عن العملات الرقمية.

وفيما صرح براد شيرمان المشرع الديمقراطي الأمريكي بأن مخاطر عملة الليبرا قد تكون أسوأ من الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001.