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بوريس جونسون: أتوقع مفاوضات تجارية صعبة مع الولايات المتحدة

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بوريس جونسون: أتوقع مفاوضات تجارية صعبة مع الولايات المتحدة بوريس جونسون: أتوقع مفاوضات تجارية صعبة مع الولايات المتحدة

مباشر: صرح بوريس جونسون المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء البريطاني بأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من إتمام اتفاق البريكست.

ومن المقرر أن تنفذ المملكة المتحدة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال جونسون في تصريحات أمس الأربعاء في فعالية في لندن إن الاتفاق مع الولايات المتحدة لن يُنفذ في لحظة، "فهو من المتوقع أن يكون قوي وصعب"، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف جونسون:"الولايات المتحدة مفاوض صعب للغاية ونحن سنكون كذلك أيضاً..سيقدمون طلبات قوية للغاية ونحن سنكون مستعدين بقوة في المقابل".

وتابع: "الأمر لن يكون مجرد إضافة نقاط مئوية عديدة للناتج الإجمالي المحلي لبريطانيا..ولكنه سيدعم بشكل أساسي النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة على مدار الوقت".

وتستعد تريزا ماي لمغادرة منصبها في 24 يوليو/ تموز الجاري، ليخلفها "بوريس جونسون" أو "جيريمي هانت".

مباشر (اقتصاد)

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