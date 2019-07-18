المركزي الإندونيسي يخفض معدل الفائدة للمرة الأولى في عامين

مباشر: قرر البنك المركزي في إندونيسيا خفض معدل الفائدة للمرة الأولى في عامين، وذلك مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

وجاء قرار السياسة النقدية في البنك المركزي في إندونيسيا اليوم الخميس بخفض معدل الفائدة (معدل الريبو لمدة 7 أيام) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 بالمائة.

وقال بيور وارجايو محافظ البنك المركزي في إندونيسيا إن هناك مساحة في المستقبل للسياسة النقدية التكيفية لتتماشى مع توقعات التضخم المنخفض ومن أجل مزيد من الدعم للنمو الاقتصادي.

وأعرب محافظ بنك إندونيسيا عن آماله في أن تساعد خفض الفائدة في تقليص تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويتوقع البنك المركزي في الدول الآسيوية أن يُسجل الاقتصاد معدلات نمو تتراوح بين 5 بالمائة إلى 5.4 بالمائة في العام الجاري.

كما تعهد رئيس المركزي الإندونيسي بالعمل مع السلطات الأخرى من أجل زيادة النمو.

وبحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت الروبية الإندونيسية أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى 68.9637 روبية.