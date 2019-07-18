بنك "البلاد" يوقع اتفاقية للانضمام إلى "بوابة التمويل" مع "منشآت"

الرياض- مباشر: أعلن بنك البلاد عن توقيعه اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لإنضمام بنك البلاد إلى "بوابة التمويل" الإلكترونية التي تطلقها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت ".

وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إن تلك الاتفاقية تأتي تسهيلًا لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على حلول تمويلية مناسبة والاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك لرواد الأعمال إلكترونياً ".

وقال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان إن الاتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تأتي استمرار لنهج بنك البلاد في تحقيق الأهداف الطموحة والمتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل المنشآت العاملة في القطاعات التي تستهدفها "رؤية 2030".

وأضاف أن الاتفاقية توفر حلول تمويلية إلكترونية لرواد الأعمال تتوافق مع أحكام وضوابط الهيئة الشرعية بالبنك من خلال "بوابة التمويل" لتقديم التسهيلات الائتمانية لهذه الشريحة الهامة بكافة القطاعات التجارية والصناعية وذلك للمساهمة في زيادة الأنشطة الاقتصادية والتنموية.

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