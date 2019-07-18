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صندوق النقد: الدولار الأمريكي أعلى من قيمته الحقيقية 12% عالمياً

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صندوق النقد: الدولار الأمريكي أعلى من قيمته الحقيقية 12% عالمياً صندوق النقد: الدولار الأمريكي أعلى من قيمته الحقيقية 12% عالمياً

مباشر: يرى صندوق النقد الدولي أن الدولار الأمريكي مقوم بأكثر من قيمته عالمياً بنسبة تتراوح بين 6 بالمائة إلى 12 بالمائة، استناداً على الأسس الاقتصادية قريبة الآجل.

وقال الصندوق في تقرير القطاع الخارجي أمس الأربعاء إن بالرغم أن قيمة اليورو مناسبة لمنطقة اليورو إجمالاً فإن سعر الصرف الحقيقي للعملة الأوروبية الموحدة أقل بنسبة تتراوح بين 8 بالمائة إلى 18 بالمائة بالنسبة للأساسيات الاقتصادية في ألمانيا، وذلك بالنظر إلى فائض الحساب الجاري المرتفع.

وتابع: "وعلى الرغم أن اليوان الصيني يتماشى مع الأساسيات إلا أن نماذج الصندوق أظهرت اختلافات واسعة مع السياسات المنشودة، وذلك من 11.5 بالمائة انخفاض في القيمة إلى 8.5 بالمائة زيادة في القيمة بسبب حالات عدم اليقين بشأن التوقعات المتعلقة بسياسة بكين".

وأكد الصندوق على أن فوائض الحساب الجاري لاتزال متمركزة في منطقة اليورو والاقتصاديات المتقدمة مثل سنغافورة، في حين العجز لايزال مستمراً في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض اقتصاديات الأسواق الناشئة.

وعن الخلافات التجارية العالمية، أوضح الصندوق أن إجراءات السياسة التجارية الراهنة كانت تضغط على التدفقات التجارية العالمية، وتتسبب في تآكل الثقة وتعطيل الاستثمار.

وأضاف: "ولم تفعل الدول شيء من أجل عكس الاختلالات الخارجية، وبدلاً من التعريفات المتبادلة، فإن دول الفائض والعجز يجب أن تعمل على إنعاش جهود التحرير وتعزيز الجهود التي تقوم على النظام التجاري متعدد الأطراف الذي لطالما كان ساري المفعول خلال الـ75 عاماً الأخيرة".

وشددت جيتا جوبيناز رئيسة الاقتصاديين في الصندوق على ضرورة تجنب كل الدول للسياسات التي تشوه التجارة، "ارتبطت التعريفات المرتفعة بزيادة الأسعار للمستهلكين وتثقل كاهل التجارة والاستثمار والنمو العالميين، بما في ذلك تآكل الثقة وتعطيل سلاسل التوريد العالمية".

وتتوقع مسؤولة الصندوق أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تتسبب في تخفيض النمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.5 بالمائة في 2020.

مباشر (اقتصاد)

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