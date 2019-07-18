كوريا الجنوبية تخفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2016

مباشر: خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية معدل الفائدة للمرة الأولى في 3 سنوات، وسط زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للدولة الآسيوية.

وجاء قرار البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس بتخفيض معدل الفائدة بمقدار 0.25 بالمائة ليصل إلى 1.5 بالمائة.

وخفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى مستوى 2.2 بالمائة مقابل التوقعات السابقة عند 2.5 بالمائة.

وفي العام الماضي سجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً 2.7 بالمائة.

وتواجه كوريا الجنوبية في الوقت الراهن مخاطر تجارية، وسط تزايد الخلاف مع اليابان بشأن قيود طوكيو على صادرات التكنولوجيا إلى سول.

وكانت تقارير صحفية أفادت أمس أن الحكومة في كوريا الجنوبية تتوقع أن قيود الصادرات اليابانية المطبقة عليهم ستؤثر على شركات التكنولوجيا العالمية، وتؤذي التشغيل داخل شركة "سامسونج" في ولاية أوستن في تكساس الأمريكية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع البنك المركزي صرح لي جو يول محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية بأن الظروف الاقتصادية تدهورت منذ أبريل/نيسان، وأنه عبر خفض معدل الفائدة فأنهم يأخذون في الحسبان آثار القيود التجارية من جانب اليابان.