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تنفيذ 27 صفقة خاصة بالسوق السعودي قيمتها 563 مليون ريال

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الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس، تنفيذ 27 صفقة خاصة على مجموعة من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 562.6 مليون ريال.

وتم تنفيذ أكبر الصفقات في القيمة، على سهم "الراجحي"، بقيمة تداول بلغت 90.6 مليون ريال، بسعر 71.5 ريال.

وكانت ثاني أكبر الصفقات بالقيمة على "سابك"، بقيمة بلغت 89.08 مليون ريال، وتم التنفيذ عند سعر 114.6 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة. 

مباشر (اقتصاد)

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