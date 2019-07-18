مسؤول: الإسكان السعودية تعمل على تطوير 250 مليون متر مربع

الرياض ـ مباشر: قال وكيل وزارة الإسكان السعودية، للأراضي والشؤون الفنية، إن إجمالي المساحات التي تعمل الوزارة على تطويرها بلغ نحو 250 مليون متر مربع، توفر حوالي 176 ألف قطعة أرض، ضمن 159 مخططاً.

وأضاف حسن الحازمي، خلال ملتقى "سكني" الربع سنوي 2019"، وفقا لبيان من وزارة الإسكان، أنه سيتم توزيع هذه الأراضي، كأراضٍ مجانية كأحد خيارات التملّك في "سكني".

وأشار إلى أنه من ضمن هذه المخططات، يوجد 37 مخططاً تم ترسيتها وتوقيع عقودها خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م، تبلغ مساحاتها 58 ألف متر مربع وبإجمالي 42 ألف قطعة أرض وسيتم إنجازها قريباً.

وبيّن الحازمي، أن" الإسكان" تسلمت خلال العام الجاري 18 مخططاً بمساحة تزيد عن 22 مليون متر مربع توفّر 17 ألف قطعة أرض، بينما هناك 25 مخطط تم تسليمها للمقاولين لبدء العمل عليها، تتضمن أكثر من 30 ألف قطعة أرض بمساحة 40 مليون متر مربع.

كما أوضح أن برنامج "وافي" يتولى الرقابة والإشراف على مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء لتنفيذها بجودة عالية، ويعمل على التزام المقاولين بكافة المعايير والمراحل الزمنية للتنفيذ.

ونوه وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية، إلى أن وكالة الاراضي والشؤون الفنية تتولى الإشراف على المكاتب الاستشارية لضمان جودتها واستيفائها للمعايير المعتمدة.

وأعلن برنامج "سكني"، أمس الأربعاء عن استفادة أكثر من 80 ألف أسرة من البرنامج خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري.

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