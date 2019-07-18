العقاري السعودي: 16 جهة تمويلية لخدمة المستفيدين من "سكني"

الرياض ـ مباشر: قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بالسعودية إنه يوجد أكثر من 16 جهة تمويلية تعمل لخدمة المستفيدين من برنامج "سكني".

وأضاف خالد العمودي، خلال ملتقى "سكني" الربع سنوي 2019"؛ وفقاً لبيان من وزارة الإسكان، أن معظم التحديات التي واجهها الصندوق مع الجهات التمويلية مع إطلاق برنامج "سكني"، تم التغلب عليها بالخطط الاستراتيجية التي تم تنفيذها.

وتابع: "يمكننا القول حالياً بأن منظومة التمويل العقاري اكتملت".

وأوضح العمودي أن الصندوق استطاع أن يستثمر كامل قدرات القطاع التمويلي في السوق وفق منظومة متكاملة من المنتجات والحلول، أسهمت في تطويره وفق أهداف واضحة، مع دعم مستمر للقروض العقارية.

وأشار إلى نسبة عقود التمويل العقاري الموقّعة لمستفيدي برنامج "سكني" بلغت 86 بالمائة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

ونوّه العمودي إلى أن سهولة الإجراءات التمويلية جاءت نتيجة دعمها بأكثر من 30 خدمة إلكترونية، إلى جانب خدمة المستشار العقاري والفروع الذكية ومعارض" سكني" التي تقام في مناطق المملكة.

وأعلن برنامج "سكني"، أمس الأربعاء عن استفادة أكثر من 80 ألف أسرة من البرنامج خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري.

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