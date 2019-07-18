الشراء بأجهزة نقاط البيع بالسعودية يتجاوز688 مليون عملية بالنصف الأول

الرياض - مباشر: سجل نظام المدفوعات الوطني "مدى" بالمملكة العربية السعودية، في النصف الأول من العام الجاري 2019 أرقاماً قياسية غير مسبوقة في سجل العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع، بارتفاع يبلغ 47 بالمائة مقارنة بـالنصف الأول من العام الماضي.

ووفقاً لبيان بوكالة الأنباء السعودية - واس، بلغ إجمالي العمليات المنفذة في النصف الأول من العام الجاري 688.4 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 136.7 مليار ريال.

وتشهد خدمة نقاط البيع نمواً شهرياً متصاعداً في عدد العمليات للأعوام الثلاثة السابقة مقارنة بـعدد العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي؛ وهو ما يعكس توسّع الاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني بين سكان المملكة.

وتقلص الاعتماد على المدفوعات النقدية أو الحاجة إلى السحوبات من الصراف الآلي، وسجّلت أجهزة الصراف الآلي 621 مليون عملية خلال النصف الأول من عام 2019م، بانخفاض بنسبة 6 بالمائة مقارنة بـالفترة المماثلة من العام السابق.

وتترافق هذه الارتفاعات مع التحسّن المطرد في مميزات خدمة نقاط البيع وثقة المتعاملين، وتناقص الزمن الذي تستغرقه عملية الدفع عبر الجهاز إلى 3 ثوانٍ فقط.

وارتفع إجمالي عدد أجهزة نقاط البيع التي تخدم القطاع التجاري بنسبة 11 بالمائة وذلك بعد وصولها إلى 391,828 جهازاً بنهاية شهر يونيو 2019م مقارنة بــ 351,645 جهازاً كانت في الخدمة مطلع العام.

وتصب جهود مؤسسة النقد العربي السعودي مُمثلة بالمدفوعات السعودية على تحفيز القطاع البنكي على النشر الموسع لتقنية الدفع عبر خاصية الاتصال قريب المدى (NFC) من خلال خدمة مدى أثير، التي تُمكّن المستخدمين في السعودية من الدفع عن طريق الهواتف الذكية والبطاقات البنكية المدعمة بنفس الخاصية.

وأثمرت هذه الجهود عن وصول عدد أجهزة نقاط البيع الداعمة لهذه الخدمة حتى نهاية شهر يونيو إلى أكثر من 360 ألف جهاز، وهي تشكل 93 بالمائة من إجمالي الأجهزة المتوافرة في المحال التجارية في المملكة.

كما وصل عدد البطاقات البنكية المدعمة بهذه الخاصية إلى أكثر من 14 مليون بطاقة بنكية تمثل قرابة 48 بالمائة من البطاقات البنكية المُصدرة في المملكة.

وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاعٍ قياسيّ في عدد العمليات المنفذة من خلال خدمة مدى أثير بوصولها إلى أكثر من 53 بالمائة من إجمالي عمليات الدفع المنفذة خلال شهر يونيو 2019؛ وهو أعلى من المعدل العالمي للدول التي سبقت المملكة في طرح الخدمة.

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