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مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع بعكس التوقعات في يونيو

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مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع بعكس التوقعات في يونيو مبيعات التجزئة البريطانية ترتفع بعكس التوقعات في يونيو

مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين بدعم من المنتجات غير الغذائية.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أن مبيعات التجزئة في بريطانيا زادت بنحو 1 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري، مقابل انخفض بنسبة 0.6 بالمائة في مايو/آيار.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة في ثاني أكبر أوروبي ستتراجع بنحو 0.3 بالمائة.

وعلى أساس سنوي فأن مبيعات التجزئة سجلت ارتفاع بنحو 3.8 بالمائة، وسط ارتفاع في كافة القطاعات فيما عدا المتاجر متعددة الأقسام التي انخفضت للشهر السادس على التوالي وهي أطول موجة انخفاض على الإطلاق.

وفي الربع الثاني من العام الجاري زادت مبيعات التجزئة البريطانية بنحو 0.7 بالمائة، وهي أقل وتيرة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير/شباط.

أما حصة المبيعات الإلكترونية من مبيعات التجزئة البريطانية فتراجعت عند 18.9 بالمائة في يونيو/حزيران، من مستوى 19.3 بالمائة في مايو/آيار.

وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.2478 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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