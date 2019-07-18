الإسكان السعودية تطلق مركز سكني الشامل بمدينة الرياض

الرياض ـ مباشر: أطلق ملتقى "سكني" الربع سنوي 2019، التابع لوزارة الإسكان السعودية، مركز سكني الشامل في مدينة الرياض، الذي يهدف إلى تقديم كافة خدمات منظومة الإسكان في موقع واحد.

ويضم المركز؛ وفقاً لبيان من وزارة الإسكان، جميع المشاريع السكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، بما يمكّن المستفيدين من برنامج "سكني" من إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز.

ويضم المركز كذلك قسماً للمستشار العقاري، وتأكيد الحجوزات، وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان.

واحتفل برنامج "سكني"، بما تم إنجازاته خلال النصف الأول من العام 2019، وذلك خلال ملتقى "سكني" الربع سنوي 2019، الذي عقده في الرياض.

وأعلن البرنامج عن استفادة أكثر من 80 ألف أسرة من البرنامج خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري.

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