سوق الأسهم السعودية بالمنطقة الحمراء في التعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي خلال التعاملات الصباحية ليوم الخميس تراجعاً ملحوظاً بعد ارتفاعات دامت لـ8 جلسات على التوالي، متأثراً بهبوط أغلب القطاعات.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض تراجع مؤشر" تاسي" بنحو 0.27 بالمائة إلى مستوى 9052.65 نقطة ليفقد نحو 20.62 نقطة.

وجرى التعامل على 26.6 مليون سهم بقيمة 627.957 مليون ريال سعودي موزعة على 27.319 ألف صفقة.

وتصدر التراجعات قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 0.94 بالمائة، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.34 بالمائة، ونزل أيضاً قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر الارتفاعات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.08 بالمائة، كما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75 بالمائة.

وكان سهم السعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.18 بالمائة، في حين كان سهم تكوين الأكثر تراجعاً بنسبة 3.26 بالمائة.

وحل سهم صادرات على رأس قائمة الأنشط من حيث السيولة بنحو 52.36 مليون ريال، فيما تصدر دار الأركان نشاط كميات التداول بنحو 3.680 مليون سهم.

كان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" قد أنهى تعاملات أمس الأربعاء بالمنطقة الخضراء؛ وسط ارتفاع في أحجام وقيم التداول ملامساً أعلى مستوياته منذ بداية شهر مايو/ أيَّار الماضي ليواصل تحقيق مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو.

ترشيحات:

الزكاة والدخل السعودية تقر تعديلات باللائحة التنفيذية لـ"القيمة المضافة"

العمل السعودية: نظام التأشيرات المؤقتة في مراحله الأخيرة

التجارة السعودية تدعو المتقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم

انخفاض التكاليف يصعد بأرباح زهرة الواحة 29% في الربع الثاني

تحليل: بورصات الخليج في مرمى المخاوف التجارية

الداخلية السعودية تطلق خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية للمواطنين بالخارج

إنفوجرافيك.. عدد الحجاج الوافدين للمملكة العربية السعودية