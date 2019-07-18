أخبار عاجلة

محدث.. سهم "مايكروسوفت" يرتفع بالختام بعد نتائج الأعمال -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية -
تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية بجبل طارق -
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تعلق على واقعة اعتداء الشرطة الرومانية على مسافر مصري -
كاسبرسكي لاب: مجموعة Turla تجدد ترسانتها وتزودتها بأساليب تخريبية جديدة -
طهران لواشنطن: هذا هو دليلنا -
باب الخلق | أكبر نصرة ممكن تشوفها في حياتك قصة أحمد والست بخيتة -
عمرو أديب: وضع خطير جداً... إيران تحتجز ناقلتي نِفط بريطانيتين -
سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن -
ترامب: بوريس جونسون سيصلح ما أفسدته ماي بشأن البريكست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سوق الأسهم السعودية بالمنطقة الحمراء في التعاملات الصباحية

Google+ Print
سوق الأسهم السعودية بالمنطقة الحمراء في التعاملات الصباحية سوق الأسهم السعودية بالمنطقة الحمراء في التعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي خلال التعاملات الصباحية ليوم الخميس تراجعاً ملحوظاً بعد ارتفاعات دامت لـ8 جلسات على التوالي، متأثراً بهبوط أغلب القطاعات.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض تراجع مؤشر" تاسي" بنحو 0.27 بالمائة إلى مستوى 9052.65 نقطة ليفقد نحو 20.62 نقطة.

وجرى التعامل على 26.6 مليون سهم بقيمة 627.957 مليون ريال سعودي موزعة على 27.319 ألف صفقة.

وتصدر التراجعات قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 0.94 بالمائة، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.34 بالمائة، ونزل أيضاً قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر الارتفاعات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.08 بالمائة، كما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75 بالمائة.

وكان سهم السعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.18 بالمائة، في حين كان سهم تكوين الأكثر تراجعاً بنسبة 3.26 بالمائة.

وحل سهم صادرات على رأس قائمة الأنشط من حيث السيولة بنحو 52.36 مليون ريال، فيما تصدر دار الأركان نشاط كميات التداول بنحو 3.680 مليون سهم.

كان المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي" قد أنهى تعاملات أمس الأربعاء بالمنطقة الخضراء؛ وسط ارتفاع في أحجام وقيم التداول ملامساً أعلى مستوياته منذ بداية شهر مايو/ أيَّار الماضي ليواصل تحقيق مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو.

ترشيحات:

الزكاة والدخل السعودية تقر تعديلات باللائحة التنفيذية لـ"القيمة المضافة"

العمل السعودية: نظام التأشيرات المؤقتة في مراحله الأخيرة

التجارة السعودية تدعو المتقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم

انخفاض التكاليف يصعد بأرباح زهرة الواحة 29% في الربع الثاني

تحليل: بورصات الخليج في مرمى المخاوف التجارية

الداخلية السعودية تطلق خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية للمواطنين بالخارج

إنفوجرافيك.. عدد الحجاج الوافدين للمملكة العربية السعودية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

البلدية السعودية تطلق نظام تصنيف المقاولين في 31 يوليو الجاري

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

السعودية تستقبل 74 ألف حاج عبر مبادرة "طريق مكة"

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

عاصفة ترابية في السعودية تتسبب في تحطم السيارات والمباني (فيديو+صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"

السفارة السعودية بالقاهرة تحذر من التعامل مع شركات سياحية تصدر تأشيرات حج "مزورة"