هبوط الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، قبيل الكشف عن بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1237 دولار، كما تراجع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 107.76 دولار.

وهبطت أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة 1.2465 دولار، فيما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة عند 0.9853 فرنك.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.068.

وتخلت العملة الأمريكية عن بعض من مكاسبها بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أمس أن عمليات بناء المنازل بالولايات المتحدة المعدلة موسمياً تراجعت بنحو 0.9 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بوتيرة سنوية لتسجل 1.253 مليون وحدة، مقابل توقعات بـ1.26 مليون عملية في الشهر الماضي.

وفي سياق منفصل أظهر أمس تقرير "البيج بوك" عن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الفترة من منتصف مايو/آيار الماضي وحتى يوليو/تموز الجاري أنه بالرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة استمر في النمو بوتيرة معتدلة، لكن النظرة المستقبلية إيجابية بشكل عام للأشهر المقبلة رغم عدم اليقين التجاري.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن أمس أن الدولار الأمريكي مقوم بأكثر من قيمته بنسب تتراوح بين 6 بالمائة إلى 12 بالمائة على أساس العوامل الاقتصادية على المدى القريب.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر "فيلادلفيا" للإنتاج الصناعي وبيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.