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تشكيلات ادارية في الداخلية .. اسماء

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تشكيلات ادارية في الداخلية .. اسماء تشكيلات ادارية في الداخلية .. اسماء

جي بي سي نيوز:- قرر وزير الداخلية سلامة حماد اجراء تشكيلات ادارية في الوزارة شملت ترفيع وتعيين عدد من المتصرفين ومدراء الاقضية من كادر الوزارة.

وشملت التشكيلات ترفيع عدد من مدراء الاقضية وتعيينهم بوظيفة متصرف في الوزارة وهم حسن الحنيفات ووائل الطبيشات ومنصور العلاوين وعبد الله كتوعة وناصر الجريان واحمد نصير.

كما قرر وزير الداخلية تعيين الموظفين الاداريين التالية اسماؤهم من كادر الوزارة بوظيفة مدير قضاء وهم فراس العبادي ونائل ابداح وطارق المجالي ومحمد القيسي وشايش المجالي وناصر الواكد وصلاح القلاب وسعود الرويضان وهيثم حجازي ونضال الحجازين.

جي بي سي نيوز

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