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انخفاض الصادرات اليابانية بأكثر من التوقعات في يونيو

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انخفاض الصادرات اليابانية بأكثر من التوقعات في يونيو انخفاض الصادرات اليابانية بأكثر من التوقعات في يونيو

مباشر: انخفضت الصادرات اليابانية في الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، وسط تراجع حاد في صادراتها للصين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد في اليابان اليوم الخميس أن فائض الميزان التجاري سجل مستوى 589.5 مليار ين في يونيو/حزيران الماضي، وهو مستوى أعلى من التوقعات عند 420 مليار ين.

وأوضحت البيانات أن الصادرات اليابانية هبطت بنحو 6.7 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي وذلك للشهر السابع على التوالي، ومقابل انخفاض بنسبة 7.8 بالمائة في الشهر السابق لها.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الصادرات اليابانية ستنخفض بنسبة 5.6 بالمائة.

وعلى صعيد الواردات فتراجعت بنسبة 5.2 بالمائة، ومقابل التوقعات بأن تنخفض بنسبة 0.4 بالمائة.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري بين اليابان والولايات المتحدة، فأن الصادرات إلى أكبر في العالم زادت بنحو 4.8 بالمائة، وعلى الجانب الآخر انخفضت الواردات بنسبة 2.5 بالمائة.

فيما هبطت صادرات اليابان إلى الصين بنحو 10.1 بالمائة وذلك للشهر السادس على التوالي، كما انخفضت الواردات بنسبة 5.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 107.72 ين.

مباشر (اقتصاد)

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