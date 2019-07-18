قطاع التكنولوجيا يقود الأسهم الأوروبية للتراجع في المستهل

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس بقيادة قطاع التكنولوجيا، ومع انعدام حالة اليقين التجاري.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 385.5 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.1 بالمائة عند 12205 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 7506.5 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.6 بالمائة عند 5537.9 نقطة.

وقادت أسهم شركات القطاع التكنولوجي الخسائر وذلك بنحو 2.6 بالمائة، فيما كان قطاع الرعاية الصحية هو الوحيد الذي جاء في المنطقة الخضراء حيث زاد بنسبة 0.2 بالمائة.

كما أن الأسهم اليابانية سجلت تراجعاً حاد في ختام جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر "نيكي" بأكبر وتيرة في 4 أشهر عند أدنى مستوى في شهر.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1241 دولار.

كما أن المخاوف التجارية تطارد المستثمرين بعدما كشفت تقارير صحفية صادرة عن "وول ستريت جورنال" أن المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم طريق مسدود بسبب القيود المطبقة على شركة "هواوي" الصينية.

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في وقت لاحق من اليوم.