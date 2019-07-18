انخفاض "نيكي" الياباني بأكبر وتيرة في 4 أشهر

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس بأكبر وتيرة في 4 أشهر ولأدنى مستوى في شهر، مع ضعف البيانات الاقتصادية وارتفاع الين.

وفي نهاية الجلسة تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 1.97 بالمائة وهي أكبر وتيرة منذ 25 مارس/آذار إلى 21046.2 نقطة وهو أدنى مستوى في شهر.

كما هبط مؤشر "توبكس" بنسبة 2.1 بالمائة عند 1534.3 نقطة.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 107.72 ين.

وأظهرت البيانات الاقتصادية اليوم انخفاض صادرات اليابان إلى الصين بأكثر من 10 بالمائة في الشهر الماضي، مُسجلة بذلك تراجعاً للشهر السادس على التوالي.

ومع انتظار بدء موسم إعلان نتائج أعمال الشركات في اليابان في الشهر المقبل، هبط سهم "كانون" بنحو 4 بالمائة في ختام جلسة اليوم، عقب إعلان صحيفة "نيكي" أن أرباح الشركة التشغيلية ستنخفض بنحو 40 بالمائة.

وتعرضت مجموعة واسعة من الأسهم للضغط، بما في ذلك الأسهم الدورية والأسهم الدفاعية.

كما تراجعت أسهم شركات صناعة الأفلام المتحركة بعد مقتل 10 أشخاص في حادث حريق يشتبه في أن يكون متعمداً في استوديو للأفلام المتحركة في كيوتو.