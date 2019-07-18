"أسلاك" تقرر توزيع 25 هللة للسهم 5 أغسطس المقبل

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2019، بواقع 25 هللة للسهم، تمثل 2.5 بالمائة من القيمة الاسمية.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 5 أغسطس / آب المقبل.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاثنين 22 يوليو / تموز الجاري، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت إلى أن قيمة التوزيعات 10.97 مليون ريال، يتم توزيعها على 43.88 مليون سهم.

وأعلنت الشركة، اليوم الخميس، عن تراجع صافي الأرباح 17.8 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، إلى نحو 6 ملايين ريال، مقابل 7.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 15.40 ريال، بارتفاع نسبته 0.65 بالمائة.

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