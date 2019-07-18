أرباح "أسلاك" تهبط 18% بالربع الثاني لانخفاض المبيعات

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" نحو 17.8 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح 40.59 بالمائة مقارنة بـالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الخميس، تراجع صافي الربح إلى نحو 6 ملايين ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 7.3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تراجع صافي الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات وهوامش الربحية نتيجة انخفاض الطلب على المنتجات.

وعلى مستوى النصف الأول، ارتفعت صافي الأرباح إلى 16.1 مليون ريال، مقابل نحو 15 مليون ريال للنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 7.3 بالمائة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019، بنسبة 31.17 بالمائة إلى 10.1 مليون ريال، مقابل 7.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

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