هبوط أسعار الذهب عالمياً مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجلت مكاسب كبيرة خلال جلسة أمس بدعم ضعف البيانات الاقتصادية، حيث يتجه المستثمرون لجني الأرباح.

وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.06 بالمائة مُسجلاً 1422.50 دولار للأوقية.

وكان سعر ذلك العقد سجل مستوى 1423.30 دولار للأوقية عند تسوية جلسة أمس وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ مايو/أيار 2013.

وفيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند 1420.68 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.086.

وكانت البيانات الاقتصادية أظهرت أمس تراجع عمليات البدء في بناء المنازل بالولايات المتحدة المعدلة موسمياً بنحو 0.9 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي إلى 1.253 مليون وحدة، مقابل توقعات بـ1.26 مليون عملية.

وفيما أظهر أمس تقرير "البيج بوك" عن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الفترة من منتصف مايو/آيار الماضي وحتى يوليو/تموز الجاري أنه بالرغم من أن اقتصاد الولايات المتحدة استمر في النمو بوتيرة معتدلة، لكن النظرة المستقبلية إيجابية بشكل عام للأشهر المقبلة رغم عدم اليقين التجاري.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر "فيلادلفيا" للإنتاج الصناعي وبيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.