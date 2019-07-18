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ارتفاع خام "برنت" مع انخفاض الإنتاج الأمريكي

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ارتفاع خام "برنت" مع انخفاض الإنتاج الأمريكي ارتفاع خام "برنت" مع انخفاض الإنتاج الأمريكي

مباشر: ارتفع سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط انخفاض الإنتاج الأمريكي، لكن لايزال هناك مخاوف من نقص الطلب بالتزامن مع تراجع مخزونات الولايات المتحدة من الخام بأقل من التوقعات، وارتفاع مخزونات البنزين.

وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.2 بالمائة إلى 63.77 دولار للبرميل.

وفيما استقر سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب مُسجلاً 56.75 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي أمس أقل تسوية منذ 2 يوليو/تموز الجاري، حيث تراجع بنحو 1.5 بالمائة إلى 56.78 دولار للبرميل.

وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس تراجع الإنتاج في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو/تموز بمقدار 300 ألف برميل يومياً إلى 12 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات فسجلت انخفاض خلال نفس الفترة بمقدار 3.1 مليون برميل، ولكنها مستويات أقل من التقديرات عند 3.6 مليون برميل.

أما مخزونات البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي فزادت بمقدار 3.6 مليون برميل.

مباشر (اقتصاد)

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