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الزكاة والدخل السعودية تقر تعديلات باللائحة التنفيذية لـ"القيمة المضافة"

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الزكاة والدخل السعودية تقر تعديلات باللائحة التنفيذية لـ"القيمة المضافة" الزكاة والدخل السعودية تقر تعديلات باللائحة التنفيذية لـ"القيمة المضافة"

الرياض ـ مباشر: أقرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالسعودية تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

ووافقت الهيئة، وفقاً لما تم نشره في الجريدة الرسمية، على إعداد ضوابط داخلية تعتمد من المجلس فيما يخص حالات طلب الضمان.

وقالت إن هذه التعديلات تعتبر نافذة من تاريخ نشرها، وتبلغ لمن يلزم لتنفيذها.

ومنحت التعديلات هيئة الزكاة أحقية طلب الضمان النقدي أو المصرفي من الشخص الخاضع لضريبة القيمة المضافة، كضمان لأداء التزاماته الضريبية.

وتضمنت التعديلات، السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة غير المقيمين بتعيين ممثل ضريبي لهم مقيم في المملكة، يختص بكافة الأمور ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة.

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