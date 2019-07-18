العمل السعودية: نظام التأشيرات المؤقتة في مراحله الأخيرة

الرياض ـ مباشر: قال مدير عام التأشيرات الموسمية والمؤقتة في وزارة العمل السعودية، إن نظام التأشيرات المؤقتة في مراحله الأخيرة وقابل للتطوير والإضافة.

وأضاف راشد العتيبي، خلال ورشة عمل، بغرفة القصيم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مدة الإقامة 6 شهور.

وتابع: أن "المستفيدين من التأشيرات الجهات الحكومية والمصانع والأنشطة الزراعية وجميع أصحاب العلاقة في العمل الموسمي".

وأكد العتيبي أن تنويع جنسيات العمالة في التأشيرات صادر بمرسوم مجلس الوزراء بوجوب تنويع الجنسيات في حال زيادة التأشيرات عن 10 تأشيرات للمنشأة الزراعية سواءً كانت خاصة أو تجارية.

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