إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019

بند توضيح مقدمة تعلن شركة أتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019 م على النحو التالى : تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-14 الموافق 2019-07-17 اجمالي المبلغ الموزع 10,968,750 ريال سعودى عدد الأسهم المستحقة للأرباح 43,875,000 سهم حصة السهم من التوزيع 25 هلله نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 2.5 تاريخ الأحقية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الإثنين 19-11-1440 هجرى الموافق 22-7-2019 ميلادي والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق الماليه بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع الإثنين 4-12-1440 هجرى الموافق 5-8-2019 ميلادى معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير. للاستفسار:شركة اتحاد مصانع الاسلاك ( أسلاك) هاتف :- 0112655556 تحويله 6666 -1777-1711

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