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إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019

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إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019 إعلان شركة إتحاد مصانع الأسلاك عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2019
بند توضيح مقدمة تعلن شركة أتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019 م على النحو التالى : تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-14 الموافق 2019-07-17 اجمالي المبلغ الموزع 10,968,750 ريال سعودى عدد الأسهم المستحقة للأرباح 43,875,000 سهم حصة السهم من التوزيع 25 هلله نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 2.5 تاريخ الأحقية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الإثنين 19-11-1440 هجرى الموافق 22-7-2019 ميلادي والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الاوراق الماليه بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع الإثنين 4-12-1440 هجرى الموافق 5-8-2019 ميلادى معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير. للاستفسار:شركة اتحاد مصانع الاسلاك ( أسلاك) هاتف :- 0112655556 تحويله 6666 -1777-1711

مباشر (اقتصاد)

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